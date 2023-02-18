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Голы Осимхена и Кварацхелии принесли победу «Наполи» над «Сассуоло» в 1000-м матче Спаллетти

Преимущество «Наполи» над «Интером» достигло 18 очков.
18 февраля 2023 09:02
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Наполи» победили «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча в Реджо-Эмилии, закончилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33).

Кварацхелия второй раз в сезоне отличился результативными действиями в пяти подряд матчах Серии А. На счету грузинского футболиста в этом сезоне 12 голов и 14 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

Для 63-летнего тренера «Наполи» Лучано Спаллетти этот матч стал 1000-м в тренерской карьере. До прихода в «Наполи» он работал тренером в «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконе», «Роме», санкт-петербургском «Зените» и «Интере».

«Наполи», набрав 62 очка, лидирует в чемпионате Италии, опережая на 18 очков «Интер».

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Сассуоло» - «Наполи» - 0:2 (0:2)

Голы: Кварацхелия, 12; Осимхен, 33.

источник: «Советский спорт»
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Голы Осимхена и Кварацхелии принесли победу «Наполи» над «Сассуоло» в 1000-м матче Спаллетти
Преимущество «Наполи» над «Интером» достигло 18 очков.
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