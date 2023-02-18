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Экс-футболист «Челси» и сборной Ганы Атсу найден мертвым под завалами в Турции

Ранее сообщенная информация о его спасении оказалась недостоверной.
18 февраля 2023 09:40
автор: Александр Евграфов

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за «Челси» был найден мертвым под завалами отеля в Турции, сообщил в социальных сетях агент футболиста Мурат Узунмехмет.

Ранее сообщалось, что о местонахождении Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений. Представители клуба заявляли, что футболист собирался покинуть его расположение. А в какой-то момент было сообщено, что он найден живым. Позже информация была опровергнута.

Атсу было 31 год. В своей карьере он играл за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года. В этом сезоне он провел четыре матча и забил один гол.

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Экс-футболист «Челси» и сборной Ганы Атсу найден мертвым под завалами в Турции
Ранее сообщенная информация о его спасении оказалась недостоверной.
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