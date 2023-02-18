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РФС выплатил более миллиарда рублей в качестве призовых участникам ФОНБЕТ Кубка России

Команды пути РПЛ заработали более 900 млн. рублей, 102 млн. получили клубы Пути регионов.
18 февраля 2023 10:49
автор: Александр Евграфов

По итогам осеннего этапа ФОНБЕТ Кубка России футбольные клубы получили в качестве призовых более миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Наибольшую сумму призовых в Пути регионов получила санкт-петербургская «Звезда». За выход в четвертьфинал клуб получил 8,4 млн. рублей. По 6 млн. рублей получили «Уфа», «Акрон» и «Волга». Среди любительских клубов наибольшие призовые получил «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска, который прошел с 1-го до 4-го раунда и заработал 2,8 млн рублей.

В Пути РПЛ больше всего призовых получил «Урал» - 75,7 млн. рублей. Сумма включает гарантированные выплаты 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе. Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей. Это «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА.

За каждую игру в Пути регионов каждая команда получит гарантировано по 2,7 млн. рублей, за проход в следующую стадию плей-офф - по 5,38 млн. рублей. Общая сумма призовых нижней сетки оценивается в 151 млн рублей.

Верхняя сетка плей-офф предусматривает гарантированные выплаты в 5,4 млн рублей за каждую игру. За выход в следующий раунд турнира выплачиваются дополнительные призовые – за выход в полуфинал – 12,65 млн, финал – 25,3 млн, за проход в суперфинал – 50,6 млн. Общая сумма призовых в верхней сетке составит 303 млн рублей.

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