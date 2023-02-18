Экс-футболист «Химок» Никитин перешел в боснийскую «Тузлу Сити»

Российский защитник Алексей Никитин перешел в состав боснийского клуба «Тузла Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Соглашение с 31-летним воспитанником ЦСКА рассчитано до конца текущего сезона. Ранее футболист играл в составе подмосковных «Химок» за которые провел 12 матчей. Никитин также выступал за «Уфу», Амкар», «Енисей», вызывался в состав молодежной сборной России.

«Я взволнован переездом в новую страну, для меня многое в новинку. У меня была смена клубов, но в другую страну я раньше не переезжал, но не сомневаюсь, что быстро привыкну», - сказал Никитин.