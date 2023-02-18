ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселону» могут исключить из еврокубков

Каталонскому клубу грозят санкции со стороны УЕФА.
18 февраля 2023 13:28
автор: Александр Евграфов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Барселону» из розыгрыша Кубка УЕФА, если подозрения в подкупе судей подтвердятся, сообщают испанские СМИ со ссылкой на юриста Хорхе Вакеро.

По данным источника, УЕФА может исключить команду, если в организации посчитают, что клуб совершал противоправные действия, направленные на изменения результатов в национальном первенстве или международных соревнованиях. Если вина клуба будет доказана, то «Барселона» потеряет место в Лиге чемпионов в следующем розыгрыше.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обвиняется в попытке подкупа бывшего члена судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты. Также сообщалось, что испанская федерация футбола намерена провести расследование по поводу выдвинутых обвинений.

Это интересно:
«Барселону» могут исключить из еврокубков
Каталонскому клубу грозят санкции со стороны УЕФА.
18.02.2023 13:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-защитник «Химок» Никитин перешел в боснийскую «Тузлу Сити»
Соглашение рассчитано до конца сезона.
18.02.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
РФС выплатил более миллиарда рублей в качестве призовых участникам ФОНБЕТ Кубка России
Команды пути РПЛ заработали более 900 млн. рублей, 102 млн. получили клубы Пути регионов.
18.02.2023 10:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-игрок «Челси» и сборной Ганы Атсу найден мертвым под завалами в Турции
Экс-игрок «Челси» и сборной Ганы Атсу найден мертвым под завалами в Турции
Ранее появившаяся информация о его спасении оказалась недостоверной.
18.02.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Голы Осимхена и Кварацхелии принесли победу «Наполи» над «Сассуоло» в 1000-м матче Спаллетти
Голы Осимхена и Кварацхелии принесли победу «Наполи» над «Сассуоло» в 1000-м матче Спаллетти
Преимущество «Наполи» над «Интером» в турнирной таблице достигло 18 очков.
18.02.2023 01:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА отдал вратаря Бокова в аренду в белгородский «Салют» без права выкупа
ЦСКА отдал вратаря Бокова в аренду в белгородский «Салют» без права выкупа
Сезон 20-летний голкипер завершит во Второй лиге.
17.02.2023 15:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Зидан хочет вернуться к тренерской деятельности несмотря на то, что стал послом «Альпин»
Зидан хочет вернуться к тренерской деятельности несмотря на то, что стал послом «Альпин»
Победитель Лиги чемпионов в качестве наставника «Реала» будет представлять четвертую команду «Формулы-1».
17.02.2023 15:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
18-летний Данила Козлов выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с иранским «Сепаханом»
Игра начнется в 15:00 мск
17.02.2023 14:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового директора по футбольным операциям
Специалист перебрался к манкунианцам из «Эвертона».
17.02.2023 13:50
Футбол
«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве
Документ подразумевает различные взаимодействия клубов.
17.02.2023 13:29
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика