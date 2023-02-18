«Барселону» могут исключить из еврокубков

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Барселону» из розыгрыша Кубка УЕФА, если подозрения в подкупе судей подтвердятся, сообщают испанские СМИ со ссылкой на юриста Хорхе Вакеро.

По данным источника, УЕФА может исключить команду, если в организации посчитают, что клуб совершал противоправные действия, направленные на изменения результатов в национальном первенстве или международных соревнованиях. Если вина клуба будет доказана, то «Барселона» потеряет место в Лиге чемпионов в следующем розыгрыше.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обвиняется в попытке подкупа бывшего члена судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты. Также сообщалось, что испанская федерация футбола намерена провести расследование по поводу выдвинутых обвинений.