Кукуян станет главным арбитром матча ФОНБЕТ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном рассудит матч 1/4 финала Кубка России плей-офф между ЦСКА и «Краснодаром» (путь РПЛ), сообщает пресс-служба РФС.

Его ассистентами будут Валерий Данченко и Варанцо Петросян, за работу системы видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Евгений Турбин. Матч состоится 23 февраля в 17:30.

Также РФС назвал арбитров, назначенных на другие матчи первого раунда плей-офф.

«Ростов» - «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Максим Ковалев, Владимир Миневич; VAR – Алексей Амелин. Начало матча – 22 февраля в 17:30.

«Крылья Советов» - «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты – Алексей Ширяев, Андрей Образко; VAR – Василий Казарцев. Начало матча – 23 февраля в 15:00.

Путь регионов.

«Волга» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Алексей Воронцов, Михаил Иванов. Начало матча - 25 февраля в 14:30.

«Акрон» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов, ассистенты – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; VAR – Игорь Панин. Начало матча - 26 февраля в 12:00.

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов. Начало матча - 26 февраля в 14:30

«Звезда» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; VAR – Анатолий Жабченко. Начало матча - 27 февраля в 14:30