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Абаскаль оценил итоги зимних сборов для «Спартака»

Красно-белые готовятся к противостоянию с «Локомотивом» в Кубке России.
18 февраля 2023 16:46
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил итоги зимних сборов для своей команды.

«Я доволен проделанной работой. И хотя еще остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и все, в принципе, прошло по задуманному плану. Сейчас мы продолжаем подготовку к матчу с «Локомотивом». Мы подходим со всей ответственностью и вовлеченностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного «Локомотива». Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.

3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский «Урал».

После 17 матчей «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского «Зенита».

источник: ФК «Спартак»
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