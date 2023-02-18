Абаскаль рассказал, что его тренерский штаб делает для создания комфортной атмосферы в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что хорошая атмосфера в его команде - результат совокупности нескольких факторов.

«Я очень рад, что игроки отмечают эту атмосферу, что они её чувствуют. Мы с тренерским штабом со своей стороны пытаемся понять их, чтобы им было комфортно и удобно. Те упражнения, которые мы подбираем для них, и в принципе весь тренировочный процесс организован таким образом. Я как тренер не верю и не считаю, что один какой-то конкретный метод работает всегда. Мы стараемся комбинировать разные методологии, и чем лучше мы будем понимать футболистов, тем лучше будет синергия и взаимопонимание между нами, тем лучше будет для общего дела», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного «Локомотива». Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.

3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский «Урал».

После 17 матчей «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского «Зенита».