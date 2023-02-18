Фабио Капелло: Сейчас Кварацхелия - значимый игрок для «Наполи»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о вингере «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия - значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», - приводит слова итальягского специалиста «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что Кварацхелия перебрался в неаполитанский клуб из батумского «Динамо» в июле 2022 года за компенсацию в размере 10 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.