«Арсенал» на последних секундах вырвал победу у «Астон Виллы»

В матче 24-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Астон Виллу».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Букайо Сака, Александр Зинченко и Габриэль Мартинелли. Еще один мяч в свои ворота забил голкипер бирмингенцев Эмилиано Мартинес.

Хозяева ответили голами Олли Уоткинса и Фелиппе Коутиньо.

«Канониры» набрали 54 очка и снова оторвались на три балла от «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» с 28 очками осталась на 11-й позиции.

АПЛ

24-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Арсенал» (Лондон) - 2:4 (2:1)

Голы: Уоткинс, 6; Коутинью, 32 - Сака, 16; Зинченко, 61; Мартинес, 90 (автогол); Мартинелли, 90.