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«Арсенал» на последних секундах вырвал победу у «Астон Виллы»

Лондонцы прервали четырехматчевую безвыигрышную серию.
18 февраля 2023 17:38
автор: Александр Шульгин

В матче 24-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Астон Виллу».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Букайо Сака, Александр Зинченко и Габриэль Мартинелли. Еще один мяч в свои ворота забил голкипер бирмингенцев Эмилиано Мартинес.

Хозяева ответили голами Олли Уоткинса и Фелиппе Коутиньо.

«Канониры» набрали 54 очка и снова оторвались на три балла от «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» с 28 очками осталась на 11-й позиции.

АПЛ
24-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Арсенал» (Лондон) - 2:4 (2:1)
Голы: Уоткинс, 6; Коутинью, 32 - Сака, 16; Зинченко, 61; Мартинес, 90 (автогол); Мартинелли, 90.

источник: «Советский спорт»
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