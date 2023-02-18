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«Бавария» в меньшинстве уступила менхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги

Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк».
18 февраля 2023 19:25

Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле принимала «Баварию» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «жеребят».

В составе хозяев отличились Ларс Штиндль (13-я минута), Йонас Хофманн (55) и Маркус Тюрам (85). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Эрика Максима Шупо-Мотинга (35) и Матис Тель (90+3).

Отметим, что на 8-й минуте Рекордмайстер остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Дайо Упамекано.

Таким образом, команда Даниэля Фарке с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Бунделиги. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают лидировать, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Боруссия» отправится на выезд к «Майнцу» (24 февраля), а «Бавария» сыграет в Мюнхене с «Унионом» (26 февраля).

источник: «Советский спорт»
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«Бавария» в меньшинстве уступила менхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги
Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк».
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