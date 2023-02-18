«Бавария» в меньшинстве уступила менхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле принимала «Баварию» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «жеребят».

В составе хозяев отличились Ларс Штиндль (13-я минута), Йонас Хофманн (55) и Маркус Тюрам (85). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Эрика Максима Шупо-Мотинга (35) и Матис Тель (90+3).

Отметим, что на 8-й минуте Рекордмайстер остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Дайо Упамекано.

Таким образом, команда Даниэля Фарке с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Бунделиги. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают лидировать, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Боруссия» отправится на выезд к «Майнцу» (24 февраля), а «Бавария» сыграет в Мюнхене с «Унионом» (26 февраля).