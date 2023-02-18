«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ноттингем Форест» и упустил возможность возглавить АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде не смог обыграть «Ноттингем Форрест» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Бернарду Силва (41-я минута). Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Криса Вуда (84).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 52 очками осталась на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стивена Купера располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Борнмуту», а «Ноттингем Форест» сыграет в Лондоне с «Вест Хэмом». Оба противостояния состоятся 25 февраля.