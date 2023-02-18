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«Челси» уступил «Саутгемптону», продлив безвыигрышную серию до четырех матчей в АПЛ

Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».
18 февраля 2023 20:04

«Челси» на своем поле принимал «Саутгемптон» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «святых».

В составе гостей отличился Джеймс Уорд-Проуз (45+1-я минута).

Таким образом, команда Грэма Поттера не может победить на протяжении четырех игр в лиге и с 31 очком располагается на 10-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Рубена Селлеса находятся на 20-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Челси» отправится на выезд к «Тоттенхэму» (26 февраля), а «Саутгемптон» сыграет в гостях с «Лидсом» (25 февраля).

источник: «Советский спорт»
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