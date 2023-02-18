Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити» после ничьей с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий после матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы играли очень, очень хорошо. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать. Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Команда Хосепа Гвардиолы с 52 очками осталась на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стивена Купера располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Борнмуту», а «Ноттингем Форест» сыграет в Лондоне с «Вест Хэмом». Оба противостояния состоятся 25 февраля.