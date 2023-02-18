ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Абаскаль заверил, что Промес тренируется с такими же нагрузками, как и «Спартак»

Футболист пропустил тренировочные сборы своей команды.
18 февраля 2023 21:31
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, по какому плану тренировался Квинси Промес, который не смог присутствовать ни на одном из трех тренировочных сборов команды.

«Мы разработали для Промеса отдельный план с тренером по физподготовке. Что касается физики, то уровень нагрузок у него был такой же, как и у команды. Когда мы приезжали в Москву, мы работали с Квинси по видео, показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реальное понимание того, как сейчас взаимодействуют игроки. Мы понимаем, что Квинси опытный футболист, и период его адаптации пройдет быстро, и взаимопонимание с партнерами будет на хорошем уровне», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного «Локомотива». Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.

3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский «Урал».

После 17 матчей «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского «Зенита».

источник: ФК «Спартак»
Это интересно:
Голы Гакпо и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
18.02.2023 22:23
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» и подтянулся к лидирующей пятерке Бундеслиги
Франкфуртцы одержали уверенную домашнюю победу.
18.02.2023 22:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нагельсманн раскритиковал судейство в матче «Боруссия» - «Бавария»
Мюнхенцы потерпели обидное поражение.
18.02.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» обыграл «Монцу» и вышел на третье место в Серии А
Встреча состоялась на стадионе «Бриантео».
18.02.2023 21:55
Футбол
Артета - о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»: Мы доминировали в матче
«Канониры» обыграли своего соперника со счетом 4:2.
18.02.2023 21:32
Футбол
Абаскаль заверил, что Промес тренируется с такими же нагрузками, как и «Спартак»
Футболист пропустил тренировочные сборы своей команды.
18.02.2023 21:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити» после ничьей с «Ноттингем Форест»
Команды разошлись миром - 1:1.
18.02.2023 21:10
Футбол
«Челси» уступил «Саутгемптону», продлив безвыигрышную серию до четырех матчей в АПЛ
Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».
18.02.2023 20:04
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ноттингем Форест» и упустил возможность возглавить АПЛ
Противостояние команд состоялось на стадионе «Сити Граунд».
18.02.2023 19:54
Футбол
«Бавария» в меньшинстве уступила менхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги
Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк».
18.02.2023 19:25
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика