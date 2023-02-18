Абаскаль заверил, что Промес тренируется с такими же нагрузками, как и «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, по какому плану тренировался Квинси Промес, который не смог присутствовать ни на одном из трех тренировочных сборов команды.

«Мы разработали для Промеса отдельный план с тренером по физподготовке. Что касается физики, то уровень нагрузок у него был такой же, как и у команды. Когда мы приезжали в Москву, мы работали с Квинси по видео, показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реальное понимание того, как сейчас взаимодействуют игроки. Мы понимаем, что Квинси опытный футболист, и период его адаптации пройдет быстро, и взаимопонимание с партнерами будет на хорошем уровне», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного «Локомотива». Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.

3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский «Урал».

После 17 матчей «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского «Зенита».