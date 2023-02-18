«Милан» обыграл «Монцу» и вышел на третье место в Серии А

«Монца» на своем поле принимала «Милан» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

В составе победителей отличился Жуниор Мессиас (31-я минута).

Таким образом, команда Стефано Пиоли с 44 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Рафаэле Палладино находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Милан» на «Сан-Сиро» сыграет с «Аталантой», а «Монца» отправится в гости к «Салернитане». Оба противостояния состоятся 26 февраля.