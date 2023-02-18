Нагельсманн раскритиковал судейство в матче «Боруссия» - «Бавария»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн раскритиковал судейство в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда уступила менхенгладбахской «Боруссии».

«Контракт Юпамекано с Плеа был незначительным, плечо Плеа не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне иначе. Я бы хотел, чтобы арбитр сказал после игры: «Окей, это было сложное решение». Но ничего не произошло», - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «жеребят».

В составе хозяев отличились Ларс Штиндль (13-я минута), Йонас Хофманн (55) и Маркус Тюрам (85). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Эрика Максима Шупо-Мотинга (35) и Матис Тель (90+3).

Отметим, что на 8-й минуте Рекордмайстер остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Дайо Упамекано.

Таким образом, команда Даниэля Фарке с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Бунделиги. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают лидировать, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Боруссия» отправится на выезд к «Майнцу» (24 февраля), а «Бавария» сыграет в Мюнхене с «Унионом» (26 февраля).