Голы Гакпо и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Ньюкасла» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличились Дарвин Нуньес (10-я минута) и Коди Гакпо (17).

Отметим, что на 22-й минуте «сороки» остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил вратарь Ник Поуп за игру рукой вне штрафной площади.

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 35 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эдди Хоу остались на четвертой строчке, имея в своем активе 41 очко.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в Лондоне с »Кристалл Пэлас» (25 февраля), а «Ньюкасл» отправится в гости к «Манчестер Сити» (4 марта).