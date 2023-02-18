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Голы Гакпо и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
18 февраля 2023 22:23

«Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Ньюкасла» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличились Дарвин Нуньес (10-я минута) и Коди Гакпо (17).

Отметим, что на 22-й минуте «сороки» остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил вратарь Ник Поуп за игру рукой вне штрафной площади.

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 35 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эдди Хоу остались на четвертой строчке, имея в своем активе 41 очко.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в Лондоне с »Кристалл Пэлас» (25 февраля), а «Ньюкасл» отправится в гости к «Манчестер Сити» (4 марта).

источник: «Советский спорт»
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