«Айнтрахт» обыграл «Вердер» и подтянулся к лидирующей пятерке Бундеслиги

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле обыграл бременский «Вердер».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Уже на восьмой минуте мяч в свои ворота отправил австрийский защитник Марко Фридль. А через семь минут после перерыва Рандаль Коло-Муани установил окончательный результат.

«Айнтрахт» набрал 38 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице, однако от лидирующей четверки команду отделяет всего одно очко. Напомним, четвертая позиция дает право выступить в Лиге чемпионов.

Бременцы с 27 очками располагаются на десятой позиции.