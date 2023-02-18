ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Мы должны проглотить эту неудачу». Зоммер - о поражении от менхенгладбахской «Боруссии»

«Бавария» уступила со счетом 2:3.
18 февраля 2023 22:42

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер дал комментарий после поражения своей команды в матче с гладбахской «Боруссией» (2:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

«Это неудача, но мы должны проглотить ее и двигаться вперед. Игра пошла против нас, и теперь мы должны хорошо ее проанализировать, а затем смотреть впереду», - приводит слова голкипера зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличились Ларс Штиндль (13-я минута), Йонас Хофманн (55) и Маркус Тюрам (85). Мюнхенцы ответили забитыми мячами в исполнении Эрика Максима Шупо-Мотинга (35) и Матис Тель (90+3).

Команда Даниэля Фарке с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают лидировать, имея в своем активе 43 очка.

Это интересно:
Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от «Саутгемптона»
Специалист не скрывал своего разочарования.
18.02.2023 22:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Мы должны проглотить эту неудачу». Зоммер - о поражении от менхенгладбахской «Боруссии»
«Бавария» уступила со счетом 2:3.
18.02.2023 22:42
Футбол
Голы Гакпо и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
18.02.2023 22:23
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» и подтянулся к лидирующей пятерке Бундеслиги
Франкфуртцы одержали уверенную домашнюю победу.
18.02.2023 22:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нагельсманн раскритиковал судейство в матче «Боруссия» - «Бавария»
Мюнхенцы потерпели обидное поражение.
18.02.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» обыграл «Монцу» и вышел на третье место в Серии А
Встреча состоялась на стадионе «Бриантео».
18.02.2023 21:55
Футбол
Артета - о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»: Мы доминировали в матче
«Канониры» обыграли своего соперника со счетом 4:2.
18.02.2023 21:32
Футбол
Абаскаль заверил, что Промес тренируется с такими же нагрузками, как и «Спартак»
Футболист пропустил тренировочные сборы своей команды.
18.02.2023 21:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити» после ничьей с «Ноттингем Форест»
Команды разошлись миром - 1:1.
18.02.2023 21:10
Футбол
«Челси» уступил «Саутгемптону», продлив безвыигрышную серию до четырех матчей в АПЛ
Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».
18.02.2023 20:04
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика