«Мы должны проглотить эту неудачу». Зоммер - о поражении от менхенгладбахской «Боруссии»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер дал комментарий после поражения своей команды в матче с гладбахской «Боруссией» (2:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

«Это неудача, но мы должны проглотить ее и двигаться вперед. Игра пошла против нас, и теперь мы должны хорошо ее проанализировать, а затем смотреть впереду», - приводит слова голкипера зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличились Ларс Штиндль (13-я минута), Йонас Хофманн (55) и Маркус Тюрам (85). Мюнхенцы ответили забитыми мячами в исполнении Эрика Максима Шупо-Мотинга (35) и Матис Тель (90+3).

Команда Даниэля Фарке с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают лидировать, имея в своем активе 43 очка.