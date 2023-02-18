Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от «Саутгемптона»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

«Наш уровень игры в первом тайме был невелик. Надо отдать должное «Саутгемптону», они хорошо изменили свою игру.

Во втором тайме мы много давили, у нас были голевые моменты, которые нужно было реализовывать. Это отражает то, где мы находимся в данный момент.

Мы должны были играть лучше, чем в первом тайме, и я беру на себя ответственность за это. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов забить, и я не могу до конца поверить, что мы этого в итоге не сделали», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «святых». В составе гостей отличился Джеймс Уорд-Проуз (45+1-я минута).

Таким образом, команда Грэма Поттера не может победить на протяжении четырех игр в лиге и с 31 очком располагается на 10-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Рубена Селлеса находятся на 20-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Челси» отправится на выезд к «Тоттенхэму» (26 февраля), а «Саутгемптон» сыграет в гостях с «Лидсом» (25 февраля).