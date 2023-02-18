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Уокер считает, что неприемлемо упускать победы в таких матчах, как с «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» не смог обыграть своего соперника - 1:1.
18 февраля 2023 23:01

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал комментарий после матча с «Ноттингем Форест» (1:1) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Так упускать победу неприемлемо. Если мы хотим конкурировать с командами из верхней части таблицы, то обязаны побеждать», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Хосепа Гвардиолы с 52 очками осталась на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стивена Купера располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Борнмуту», а «Ноттингем Форест» сыграет в Лондоне с «Вест Хэмом». Оба противостояния состоятся 25 февраля.

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