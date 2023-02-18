Фалькао в зимнее трансферное окно был близок к переходу в ЦСКА

Нападающий Радамель Фалькао в зимнее трансферное окно мог перейти в московский ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона-2022/23.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, форвард созванивался со своим соотечественником Хорхе Карраскалем и выражал готовность переехать в Москву.

Но юристы 37-летнего бомбардира порекомендовали ему отказаться от предложения из России, так как ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца есть недвижимость в США.