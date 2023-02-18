«Мы сделали шаг вперед». Клопп - о победе «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:0).

«Мы сделали шаг вперед. Пока рано говорить о каком-то реальном прогрессе, но такой результат не может не радовать. Конечно, мы продолжим бороться, а там посмотрим», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличились Дарвин Нуньес (10-я минута) и Коди Гакпо (17).

После этой встречи команда Юргена Клоппа с 35 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эдди Хау остались на четвертой строчке, имея в своем активе 41 очко.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в Лондоне с «Кристал Пэлас» (25 февраля), а «Ньюкасл» отправится в гости к «Манчестер Сити» (4 марта).