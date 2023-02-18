Стефано Пиоли: «Милан» может играть лучше, но «Монца» провела отличный второй тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы своей команды в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Монцей» (1:0).

«Мы можем играть лучше, но «Монца» провела отличный второй тайм, а мы почувствовали груз последней недели - тяжелой как на физическом, так и на психологическом уровне», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличился Жуниор Мессиас (31-я минута).

После этой встречи команда Стефано Пиоли с 44 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Рафаэле Палладино находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Милан» на «Сан-Сиро» сыграет с «Аталантой», а «Монца» отправится в гости к «Салернитане». Оба противостояния состоятся 26 февраля.