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Голы Мхитаряна и Мартинеса принесли «Интеру» домашнюю победу над «Удинезе»

Отставание миланской команды от «Наполи», лидирующего в таблице Серии А, составляет 15 очков.
19 февраля 2023 00:45
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Интера» на своем поле обыграли «Удинезе» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе хозяев голы забили нападающий Ромелу Лукаку, реализовавший 11-метровый удар на 20-й минуте, а также полузащитник Генрих Мхитарян (73) и форвард Лаутаро Мартинес (89). Соперник ответил забитым мячом хавбека Санди Ловрича (43).

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 47 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» идет девятым (30 очков).

26 февраля «Интер» отправится в гости к «Болонье», а «Удинезе» в тот же день у себя примет «Специю».

Чемпионат Италии

23-й тур

«Интер» – «Удинезе» – 3:1 (1:1)

Голы: Лукаку, 20 (с пенальти). Мхитарян, 73. Мартинес, 89 – Ловрич, 43.

источник: «Советский спорт»
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