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«Реал» на выезде обыграл «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» в Ла Лиге до пяти очков

При этом у сине-гранатовых есть одна игра в запасе.
19 февраля 2023 00:56
автор: Владислав Корегин

Матч 22-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Реал» завершился победой мадридской команды со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали полузащитник Федерико Вальверде, отличившийся на 78-й минуте, и нападающий Марко Асенсио (90+2).

Таким образом, «сливочные» набрали 51 очко и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет пять очков. При этом у каталонцев есть одна игра в запасе. «Осасуна» идет десятой (30 очков).

25 февраля «Реал» на своем поле примет «Атлетико», а «Осасуна» в тот же день на выезде встретится с «Севильей».

Чемпионат Испании

22-й тур

«Осасуна» – «Реал» – 0:2 (0:0)

Голы: Вальверде, 78. Асенсио, 90+2.

источник: «Советский спорт»
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«Реал» на выезде обыграл «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» в Ла Лиге до пяти очков
При этом у сине-гранатовых есть одна игра в запасе.
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