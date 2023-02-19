Карло Анчелотти: «Реал» подходит к матчу с «Ливерпулем» с полной уверенностью в себе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно подготовки своей команды к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Напомним, что встреча в Англии состоится в ближайший вторник.

«Была только проблема с Тчуамени. Кроос вернулся к тренировкам, и, Бензема будет в порядке. Мы подходим к матчу с хорошей динамикой и полной уверенностью в себе. Футболисты восстанавливаются», — цитируют Анчелотти испанские СМИ.

Отметим, что накануне «Реал» обыграл «Осасуну» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.