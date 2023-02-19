Ефремов близок к продлению контракта с «Вильярреалом»

Российский защитник Антон Ефремов может продлить контракт с «Вильярреалом».

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт с 19-летним футболистом будет подписан до 2026 года. Переговоры находятся на финальной стадии.

В соглашении с Ефремовым будет прописано возможность пролонгации договора на один сезон.

Напомним, что Антон находится в структуре «Вильярреала» с 2019 года.

В нынешнем сезоне «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.