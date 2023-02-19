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Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»

Футболист выступает за парижскую команду с 2021 года.
19 февраля 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси ведет переговоры о новом контракте с французским клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний футболист не получал предложений от других команд, в том числе от «Барселоны».

«Была вводная встреча с руководством «ПСЖ» — в ближайшие недели последуют другие. Они помогут принять решение о деталях нового контракта, включая зарплату, продолжительность сделки и многое другое», — заявил Романо.

Добавим, что действующее соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

источник: «Советский спорт»
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