Агент Холанда заявил, что Эрлинг стоит один миллиард евро

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, поделилась мнением о трансферной стоимости своего клиента.

«Стоимость Эрлина Холанна оценивается в 1 миллиард евро. Я серьезно. Я считаю это ценой за игрока», - приводит слова менеджера зарубежная пресса.

Напомним, что норвежский форвард перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел за »МС» 31 матч во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал четыре результативные передачи.

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