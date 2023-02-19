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«Аталанта» проиграла дома «Лечче» и выпала из зоны Лиги чемпионов

Матч 23-го тура чемпионата Италии завершился неожиданным результатом.
19 февраля 2023 16:27
автор: Максим Скороходов

«Аталанта» в домашнем матче 23-го тура Серии А проиграла «Лечче» со счетом 1:2.

За гостей забивали Ассан Сисей (4-я минута) и Алексис Блен (74), у хозяев отличился Расмус Хойлунд (87).

«Лечче» набрал 27 очков и остался на 13-м месте, бергамаски с 41 очком опустились на пятую строчку с турнирной таблицы.

«Лечче» 25 февраля примет «Сассуоло», «Аталанта» на следующий день сыграет в гостях с «Миланом».

Серия А

«Аталанта» (Бергамо) - «Лечче» (Лечче) - 1:2 (0:1)

Голы: Хойлунд, 74 - Сисей, 4; Блен, 74

источник: «Советский спорт»
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