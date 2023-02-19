Гол Месси на последних минутах принес «ПСЖ» победу над «Лиллем» в матче Лиги 1

«ПСЖ» на своем поле принимал «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу парижского клуба.

В составе хозяев отличились дважды Килиан Мбаппе (11-я и 87-я минуты), Неймар (17) и Лионель Месси (90+5). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Бафоде Диаките (24), Джонатана Дэвида (58) и Жонатана Бамба (69).

Таким образом, команда Кристофа Галтье с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Паулу Фонсеки остались на пятой строчке, имея в своем активе 41 очко.

В следующем туре «ПСЖ» отправится на выезд к «Марселю» (26 февраля), а «Лилль» у себя на стадионе сыграет с «Брестом» (24 февраля).