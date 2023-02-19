Тело погибшего в Турции Атсу было отправлено в Гану

Как сообщает зарубежная пресса, тело игрока «Хатайспора» Кристиана Ацу, погибшего в результате землетрясения в Турции, было отправлено в Гану.

Напомним, что после двухнедельных поисков футболист был найден в развалинах дома, где он жил в Антакье. Брат и сестра игрока присутствовали на месте происшествия во время жуткой находки.

К слову, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. В результате мощных подземных толчков магнитудой до 7,8 балла тысячи зданий оказались разрушены, погребя под обломками десятки тысяч человек.