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Кимпембе назвал сумасшедшим матч «ПСЖ» против «Лилля» в Лиге 1

Парижский клуб вырвал победу на последних минутах встречи.
19 февраля 2023 18:01

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе дал комментарий после победы своей команды в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«Это был сумасшедший матч! Это была сложная игра, но мы смогли взять себя в руки и выиграть», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что после этой встречи команда Кристофа Галтье с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Паулу Фонсеки остались на пятой строчке, имея в своем активе 41 очко.

В следующем туре «ПСЖ» отправится на выезд к «Марселю» (26 февраля), а «Лилль» у себя на стадионе сыграет с «Брестом» (24 февраля).

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