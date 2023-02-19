«Мы не смогли переломить ход игры». Гасперини - о поражении от «Лечче»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после поражения своей команды от «Лечче» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Сегодняшний матч начался плохо, и мы не смогли переломить ход игры: нам забили издали, потом с углового. Кроме того, было несколько возможностей, которые мы не реализовали», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что после этой встречи «Лечче» набрал 27 очков и остался на 13-м месте, бергамаски с 41 очком опустились на пятую строчку с турнирной таблицы.

«Лечче» 25 февраля примет «Сассуоло», «Аталанта» на следующий день сыграет в гостях с «Миланом».