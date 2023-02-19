«Монако» благодаря голу Головина победил «Брест» и вышел на второе место в Лиге 1

«Брест» на своем поле принимал «Монако» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.

В составе победителей отличились Александр Головин (39-я минута) и Майрон Боаду (73). Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Жереми Ле Дордона (86).

Таким образом, команда Филиппа Клемана одержала четвертую победу кряду и с 50 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Лиги 1. Подопечные Эрика Руа остались на 16-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет дома с «Ниццей» (26 февраля), а «Брест» отправится в гости к «Лиллю» (24 февраля).