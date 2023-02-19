Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лестер» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле оказался сильнее «Лестера» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей дубль оформил Маркус Рэшфорд (25-я и 58-я минуты). Также один раз отличился Джейдон Санчо (62).

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).