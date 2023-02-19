Дубль Иммобиле принес «Лацио» гостевую победу над «Салернитаной» в чемпионате Италии

«Лацио» в гостевом матче 23-го тура Серии А победил «Салернитану» со счетом 2:0.
Дубль за команду Маурицио Серри оформил Чиро Иммобиле, забив на 60-й и 68-й минутах, во втором случае с одиннадцатиметровой отметки.
Добавим, что у хозяев на 89-й минуте удалился защитник Дилан Бронн он сфолил на пенальти и тут же получил вторую желтую карточку за споры. Луис Альберто одиннадцатиметровый не реализовал.
«Орлы» набрали 42 очка и поднялись на четвертое место. Клуб из Салерно остался с 21 очком на 16-й строчке турнирной таблицы.
«Салернитана» 26 февраля примет «Монцу», «Лацио» на следующий день сыграет дома против «Сампдории».
Серия А
23-й тур
«Салернитана» (Салерно) - «Лацио» (Рим) - 0:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 60, 68 (пен.)
Незабитый пенальти: Луис Альберто («Лацио»), 89
Удаление: Бронн («Салернитана»), 89