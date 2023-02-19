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Дубль Иммобиле принес «Лацио» гостевую победу над «Салернитаной» в чемпионате Италии

«Орлы» поднялись в зону Лиги чемпионов.
19 февраля 2023 18:56
автор: Максим Скороходов

«Лацио» в гостевом матче 23-го тура Серии А победил «Салернитану» со счетом 2:0.

Дубль за команду Маурицио Серри оформил Чиро Иммобиле, забив на 60-й и 68-й минутах, во втором случае с одиннадцатиметровой отметки.

Добавим, что у хозяев на 89-й минуте удалился защитник Дилан Бронн он сфолил на пенальти и тут же получил вторую желтую карточку за споры. Луис Альберто одиннадцатиметровый не реализовал.

«Орлы» набрали 42 очка и поднялись на четвертое место. Клуб из Салерно остался с 21 очком на 16-й строчке турнирной таблицы.

«Салернитана» 26 февраля примет «Монцу», «Лацио» на следующий день сыграет дома против «Сампдории».

Серия А

23-й тур

«Салернитана» (Салерно) - «Лацио» (Рим) - 0:2 (0:0)

Голы: Иммобиле, 60, 68 (пен.)

Незабитый пенальти: Луис Альберто («Лацио»), 89

Удаление: Бронн («Салернитана»), 89

источник: «Советский спорт»
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