Тен Хан после матча с «Лестером» порассуждал о шансах «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

«Лестер» - отличная команда, они играли очень хорошо, и нам было очень тяжело. Чемпионская гонка? Мы не думаем об этом, мы думаем о завтрашнем дне, мы должны стать лучшей версией себя», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).