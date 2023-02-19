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Тен Хан после матча с «Лестером» порассуждал о шансах «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ

Накануне «красные дьяволы» обыграли своего соперника со счето 3:0
19 февраля 2023 20:06

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

«Лестер» - отличная команда, они играли очень хорошо, и нам было очень тяжело. Чемпионская гонка? Мы не думаем об этом, мы думаем о завтрашнем дне, мы должны стать лучшей версией себя», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).

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Тен Хан после матча с «Лестером» порассуждал о шансах «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ
Накануне «красные дьяволы» обыграли своего соперника со счето 3:0
19.02.2023 20:06
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