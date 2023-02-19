«Райо Вальекано» сыграл в Мадриде вничью с «Севильей» в чемпионате Испании

«Райо Вальекано» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

На гол испанского форварда гостей Сусо в первом тайме (29-я минута) хозяева ответили мячом французского защитника Флориана Лежена во втором (65).

Клуб из Мадрида занимает с 34 очками шестое место, команда Хорхе Сампаоли набрала 25 очков и осталась на 12-й позиции.

«Райо Вальекано» 25 февраля сыграет в гостях с «Кадисом», «Севилья» на следующий день примет «Осасуну».

Ла Лига

22-й тур

«Райо Вальекано» (Мадрид) - «Севилья» (Севилья) - 1:1 (0:1)

Голы: Лежен, 65 - Сусо, 29.