Маркус Рэшфорд: Мы боремся за разные титулы. Я не хочу сбавлять обороты

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы своей команды над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии. В этой игре форвард оформил дубль.

«В целом хороший день. Мы боремся за разные титулы. Я не хочу сбавлять обороты и всегда хочу совершенствоваться», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).