ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Маркус Рэшфорд: Мы боремся за разные титулы. Я не хочу сбавлять обороты

Накануне «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» (3:0).
19 февраля 2023 20:52

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы своей команды над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии. В этой игре форвард оформил дубль.

«В целом хороший день. Мы боремся за разные титулы. Я не хочу сбавлять обороты и всегда хочу совершенствоваться», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).

Это интересно:
«Боруссия» сравнялась по количеству очков с «Баварией», разгромив «Герту» в матче Бундеслиги
Встреча состоялась в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк».
19.02.2023 21:26
Футбол
Закончился период подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед». На клуб есть два претендента
Либо катарский шейх либо британский миллиардер.
19.02.2023 21:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» и ворвался в топ-4 чемпионата Англии
Встреча прошла на домашнем стадионе «шпор».
19.02.2023 21:23
Футбол
Маркус Рэшфорд: Мы боремся за разные титулы. Я не хочу сбавлять обороты
Накануне «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» (3:0).
19.02.2023 20:52
Футбол
Неймар пропустит ответный матч «ПСЖ» против «Баварии» в Лиге чемпионов
Футболист получил повреждение голеностопа.
19.02.2023 20:23
Футбол
«Райо Вальекано» сыграл в Мадриде вничью с «Севильей» в чемпионате Испании
Хозяева поля потеряли очки.
19.02.2023 20:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тен Хаг после матча с «Лестером» порассуждал о шансах «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ
Накануне «красные дьяволы» обыграли своего соперника со счето 3:0
19.02.2023 20:06
Футбол
Желания минимум, в обороне бардак. Игра ЦСКА против «Рубина» на сборах настораживает
Желания минимум, в обороне бардак. Игра ЦСКА против «Рубина» на сборах настораживает
Зимние сборы армейцы завершили поражением от обновленного «Рубина». Карраскаль отобрал пенальти у Чалова и не забил.
19.02.2023 20:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Унион» сыграл вничью с «Шальке» и догнал «Баварию»
Берлинская команда упустила возможность возглавить чемпионат Германии.
19.02.2023 19:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Наполи» назвал цену на Кварацхелию
Богатые клубы могут купить летом грузинского вингера.
19.02.2023 19:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика