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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» и ворвался в топ-4 чемпионата Англии

Встреча прошла на домашнем стадионе «шпор».
19 февраля 2023 21:23

«Тоттенхэм» на своем поле принимал «Вест Хэм» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

В составе хозяев отличились Эмерсон (56-я минута) и Сон Хын Мин (72).

Таким образом, команда Антонио Конте с 42 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дэвида Мойеса остались на 18-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» у себя на стадионе сыграет с «Челси» (26 февраля), а «Вест Хэму» в Лондоне будет противостоять «Ноттингем Форест» (25 февраля).

источник: «Советский спорт»
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