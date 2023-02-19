«Боруссия» сравнялась по количеству очков с «Баварией», разгромив «Герту» в матче Бундеслиги

«Боруссия» на своем поле оказалась сильнее «Герты» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу дортмундского клуба.

В составе победителей отличились Карим Адейеми (27-я минута), Дониэлл Мален (32), Марко Ройс (76) и Юлиан Брандт (90). Берлинцы ответили забитым мячом в исполнении Лукаса Тузара (47).

Таким образом, команда Эдина Терзича с 43 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Бундеслиги, сравнявшись с «Баварией», но уступая мюнхенскому клубу по дополнительным показателям. Подопечные Сандро Шварца остались на 17-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Боруссия» отправится в гости к «Хоффенхайму», а «Герта» примет дома «Аугсбург». Оба противостояния состоятся 25 февраля.