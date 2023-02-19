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Закончился период подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед». На клуб есть два претендента

Либо катарский шейх либо британский миллиардер.
19 февраля 2023 21:25
автор: Максим Скороходов

17 февраля закончился период заявок на покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sporting News.

«Профиль» уточняет, что официальное предложение по покупке английского футбольного клуба поступило от катарского шейха Джасима бин Хамада бин Халифа Аль Тани и от британского миллиардера Джима Рэтклиффа.

Напомним, ранее сообщалось, что семья Глейзеров хочет за клуб около 5 млрд фунтов. Катарский шейх Аль Тани, являющийся фанатом «МЮ», готов заплатить 4,5 млрд, сумма предложенная Рэтклиффом в прессе не фигурировала.

источник: «Профиль»
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