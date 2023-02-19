«Ювентус» обыграл «Специю», одержав третью победу кряду в Серии А

«Ювентус» на выезде оказался сильнее «Специи» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

В составе победителей отличились Мойзе Кин (32-я минута) и Анхель Ди Мария (66).

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 32 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Фабрицио Лорьери остались на 17-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Торино» (28 февраля), а «Специя» отправится в гости к «Удинезе» (26 февраля).