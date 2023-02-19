Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче Ла Лиги

«Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Атлетика» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей отличился Антуан Гризманн (73-я минута).

Таким образом, команда Диего Симеоне с 41 очком располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Эрнесто Вальверде находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 32 очка.

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к мадридскому «Реалу» (25 февраля), а «Атлетик» примет дома «Жирону» (26 февраля).