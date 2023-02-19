МРТ выявила у Неймара растяжение связок голеностопа

«ПСЖ» сделал официальное объявление по футболистам, получившим травму в домашнем матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

У Неймара после прохождения МРТ выявлено растяжение связок голеностопа, опасения по поводу перелома ноги не подтвердились. Спустя двое суток бразилец пройдет повторное обследование.

Оно потребуется и защитнику Нуну Мендешу, у которого установлено небольшое растяжение внутренней связки правого колена.

Добавим, что 26 февраля «ПСЖ» сыграет в гостях со своим главным преследователем в чемпионате Франции «Марселем».