Роджерс считает, что «Лестер» подвела реализация в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Мы действительно хорошо начали игру, представляли реальную угрозу воротам соперника. Если бы мы смогли реализовать один или два из них в первом тайме, это была бы другая игра», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Эрика тен Хага с 49 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (5 марта), а «Лестер» примет дома «Арсенал» (25 февраля).