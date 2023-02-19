Экс-защитник «Амкара» Попов назвал позором проигрыш «Зенита» иранскому «Сепахану»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов высказал претензии «Зениту» после проигрыша иранскому «Сепахану» (0:2) в гостевом товарищеском матче.

- «Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу — это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, со плохой ли тренированностью команды или не тем настроем, но уровень очень слабый, - приводит слова Попова «Рейтинг букмекеров».

Добавим, что «Зенит» 25 февраля сыграет в гостях против ульяновской «Волги» в рамках 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.